Mais um estabelecimento comercial foi assaltado em menos de 24 horas em Volta Redonda. Assim como no primeiro crime, ocorrido em uma loja no Centro da cidade, um cliente também teve o seu veículo roubado pelo criminoso para ser utilizado como fuga. O alvo da vez foi a padaria Ki Massa, localizada na Avenida Amazonas, no bairro Vila Mury, no entroncamento com a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, nesta quarta-feira (26).

O funcionário do local informou aos policiais militares que foi abordado por um homem encapuzado. Segundo a vítima, ele foi obrigado a entregar R$ 400 que estavam no caixa. Em seguida, um cliente da padaria foi abordado pelo criminoso quando deixava o estabelecimento e teve o seu carro levado pelo bandido. O cliente ainda não foi identificado e não havia dado queixa na delegacia no momento desta publicação.

Crimes com dinâmicas parecidas na cidade – No fim da tarde de terça-feira (25), um homem armado invadiu a Barra Cor Tintas, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, levando dinheiro da loja e a moto de um dos clientes que estava dentro do estabelecimento, fugindo em seguida. Os crimes foram registrados na delegacia de polícia da cidade. Até o momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido localizado. Felipe Cury/Informa Cidade