Aparelho de ressonância será instalado no Hospital Regional

A aquisição foi viabilizada através de uma emenda do deputado Antonio Furtado e de outros parlamentares

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve nesta quinta-feira, dia 27, em reunião com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, para tratar sobre a aquisição e instalação de um aparelho de ressonância magnética. A quantia para a compra já se encontra em conta e é resultado de uma emenda no valor de R$ 8 milhões de reais, destinada ao município por iniciativa do deputado Antonio Furtado e de outros parlamentares.

Hoje, nenhuma unidade pública de saúde da região Sul Fluminense conta com um aparelho de ressonância para prestar atendimentos à população. A necessidade de exames dos pacientes é atualmente atendida por convênios, o que acaba gerando aumento no tempo de espera e maior custo para os municípios.

A expectativa é de que a instalação do equipamento seja realizada no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann. Para isso, a prefeitura iniciará em breve no local uma obra de adaptação, custeada com dinheiro próprio.

O deputado afirmou que considera a aquisição deste aparelho um grande avanço na detecção precoce de problemas de saúde, completando que, além de reduzir a fila de pessoas que aguardam por uma ressonância, será possível tratar de forma mais rápida e evitar possíveis agravamentos de doenças.

– Sem dúvidas, é uma grande vitória. Um sonho realizado. Essa demanda não é só de Volta Redonda, mas sim de toda a região, que também será atendida. Pensando nisso, somamos esforços, e conseguimos viabilizar a compra deste tão importante aparelho, que certamente ajudará muitas pessoas que precisam de exames específicos, de forma totalmente gratuita – explicou.

O prefeito Neto agradeceu ao parlamentar, em nome da cidade, pelas emendas que tornaram viáveis importantes melhorias em vários setores.

– Nada melhor que esse aparelho seja colocado em uma unidade que atende toda a nossa região. Sabemos que o processo é burocrático e, justamente por isso, assumimos o compromisso de promover as adaptações necessárias para a instalação – afirmou.

Investimento em infraestrutura

Outra pauta da reunião foi o planejamento que visa promover melhorias estruturais na Estrada Roma-Getulândia, considerado um importante trajeto para quem precisa se deslocar entre Volta Redonda e Angra dos Reis, seja a passeio ou trabalho. A via se encontra em péssimas condições, colocando em risco a vida dos motoristas e tornando o trecho favorável a práticas criminosas.

Ao todo, serão destinados pelo deputado Antonio Furtado R$ 4 milhões de reais para que a prefeitura realize as obras. Desse total, R$ 1 milhão já está disponível e o restante do valor aguarda liberação.

– Nosso objetivo é que a obra comece o mais rápido possível, devido ao péssimo estado de conservação. A estrada é uma via importante, além de ser uma rota de turismo. A preocupação é muito grande, pois diversos veículos circulam todos os dias por ali, sem falar nos moradores, que pela falta de iluminação, não se sentem seguros. Há bastante para fazer, mas temos vontade e disposição – concluiu o deputado.