Central de testagem para Covid-19 na Ilha São João reabre vagas

A central de testagem para Covid-19, implantada pela Prefeitura de Volta Redonda, na Ilha São João, reabriu vagas para atendimento na manhã desta sexta-feira, dia 28. Os agendamentos disponíveis são para este fim de semana (sábado e domingo) e podem ser feitos entre 08h e 22h pelo link: encurtador.com.br/pzHJO

Devem procurar a central de testagem pessoas que apresentem sintomas como: febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, cabeça e alterações no olfato ou paladar.

Durante o cadastro, é preciso informar um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Depois de finalizar o cadastro, a pessoa receberá a confirmação por e-mail, com o horário em que deve comparecer ao local. A resposta é o comprovante a ser usado na chegada ao ponto de testagem.

No caso de as vagas acabarem, serão retiradas do site até eventual remanejamento ou abertura de novas vagas. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.

Funcionamento

A central funciona todos os dias (de segunda a domingo), das 8h30 às 17h, inclusive com atendimento médico. Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR.

Documentos

Para ser atendido, é preciso apresentar documento de identidade, cartão do SUS ou CPF. E, se possível, uma caneta para evitar compartilhar objetos no local de testagem.