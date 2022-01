Defesa Civil de Porto Real atua em atividades preventivas após chuvas

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil informa que equipes estão nas ruas fazendo um levantamento geral e identificando pontos onde houve ocorrências que precisam da atuação da Defesa Civil.

No bairro de Fátima, próximo ao Túnel de Integração, uma árvore caiu e interrompeu o trânsito. No bairro Village árvores também caíram e ficaram no meio da rua. Na estrada da Guardian um fio de alta tensão arrebentou causando a falta de energia em vários pontos da cidade e a ENEL foi avisada para providenciar o conserto. O Diretor da Defesa Civil, Bruno Souza, disse que há sempre uma equipe de plantão para atender em casos de necessidade. “As comunicações podem ser feitas pelo telefone 992541038” – informou Bruno.

“Nossas equipes estão sempre preparadas para agir, mesmo em casos como o de hoje, de ventania forte que aconteceu de forma inesperada. A Defesa Civil do nosso município está alerta e de prontidão para atender a nossa população” – declarou o prefeito Alexandre Serfiotis. Foto: Fabiano Sabino.