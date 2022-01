Obras da Casa do Trabalhador em Volta Redonda entram na reta final

Programa do governo estadual atenderá na Subprefeitura do Retiro. Smac está fornecendo apoio logístico e material

A obra da sede da Casa do Trabalhador, em Volta Redonda, está na fase de acabamento e os trabalhos devem ser concluídos até a próxima segunda-feira, na Subprefeitura do Retiro. Trata-se de programa do Governo do Estado que tem o objetivo de implementar políticas de trabalho e emprego, geração de renda, estimulando a formação e a qualificação dos cidadãos. De acordo com o coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo Silva (o Jorginho), a Secretaria de Ação Comunitária (Smac) está dando o apoio logístico e material.

“O prefeito (Antonio Francisco) Neto, após ter conversado com secretário de Trabalho do Estado, junto com o vereador Jorginho Fuede, dois meses atrás, me incumbiu de dar andamento às ações, no sentido de implantar esse programa no nosso município”, contou Jorginho, citando que foi feito contato com a direção do programa e, no fim de dezembro passado, foram definidas a estrutura e a localização.

“No início deste mês de janeiro, procuramos o secretário (de Ação Comunitária) Munir Francisco e ele prontamente abraçou a ideia, e determinou à sua equipe que cuidasse dessa montagem, dando apoio logístico e material”, explicou Jorginho.

O local já recebeu as divisórias e móveis para criação dos novos espaços, além de pintura nova. Também estão sendo feitas instalações dos pontos de eletricidade e informática. Serão construídas salas de aula, de informática, duas de atendimento reservado, de coordenação, além de recepção e outras áreas. No total, serão 25 funcionários para atender as pessoas que procurarem pelos serviços da Casa do Trabalhador.

Entre os benefícios da Casa do Trabalhador, destacam-se o desenvolvimento de ações de apoio ao trabalhador, através do alinhamento entre a qualificação profissional e as demandas locais e a posterior oferta de serviços como: orientações sobre primeiro emprego, estágio, elaboração de currículo, atendimento ao jovem trabalhador, atendimento à mulher trabalhadora, entre outros. Para isso, são feitas parcerias com instituições formadoras de ensino, ministradas palestras e oferecidos diferentes cursos de qualificação profissional.

“É mais um reforço que o governador Cláudio Castro, por meio do secretário (de Estado de Trabalho e Renda) Patrique Welber, está trazendo para o nosso município. Temos constantes saldos positivos na geração de emprego e a Casa do Trabalhador vem para incentivar, fomentar cada vez mais essa geração”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos: divulgação.

Secom/PMVR.