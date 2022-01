Inquérito será conduzido pela Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

A Justiça Federal do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou a abertura de inquérito para investigar a conduta dos policiais envolvidos na prisão de uma mulher em Resende (RJ), após xingar Jair Bolsonaro (PL) na via Dutra, em novembro do ano passado.

A ordem para que os agentes prendessem a mulher foi dada diretamente pelo próprio Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o inquérito será conduzido pela Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O pedido do MPF para que a suposta conduta abusiva e indevida dos policiais rodoviários federais envolvidos na detenção foi feito no âmbito de uma representação criminal feita pela Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos.

“A narrativa dos representantes sugere que a atitude dos agentes federais envolvidos na abordagem e na condução da nacional até a delegacia de polícia poderia configurar, em tese, além de eventuais atos de improbidade administrativa, também crime de constrangimento ilegal e/ou alguma espécie de abuso de autoridade”, disse a procuradora Izabella Marinho Brant em um ofício sobre o caso. Matéria: Brasil247