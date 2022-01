Doses serão aplicadas em quatro unidades de saúde, dois shoppings e no Estádio da Cidadania; pessoas acima de 12 anos podem se vacinar

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado e domingo, dias 29 e 30, ações descentralizadas de vacinação contra Covid-19, para pessoas acima de 12 anos.

Primeiras, segundas, e terceiras doses serão aplicadas em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos shoppings Sider e Park Sul e no Estádio da Cidadania, antes dos jogos do Campeonato Carioca.

As unidades dos bairros Conforto, Jardim Paraíba, Retiro 2 e Santo Agostinho funcionarão das 8h às 16h, somente para aplicação de vacinas. Nos shoppings Sider e Park Sul, as doses serão aplicadas apenas neste sábado (29), das 10h às 20h.

Vacinação no estádio

No Estádio da Cidadania, as doses serão aplicadas neste sábado e domingo, a partir das 16h, no CEMURF (Centro Municipal de Reabilitação Física), próximo ao acesso amarelo. Antes das partidas entre Voltaço e Flamengo, no sábado, e entre Madureira e Fluminense, no domingo.

Para entrar no estádio, o torcedor terá que apresentar o cartão vacinal com pelo menos duas doses contra Covid-19. A aplicação da terceira dose de reforço está sendo intensificada para quem ainda não tomou. Entretanto, quem se vacinar com a primeira ou a segunda dose, não poderá acessar imediatamente o local.

O torcedor que não tiver a comprovação de duas doses da vacina terá que apresentar um exame negativo de RT-PCR feito até 72 horas antes do jogo, ou pesquisa de antígeno feita até 24 horas antes da partida. A presença de torcedores está autorizada, com 50% da capacidade do estádio. Além da apresentação do comprovante vacinal, protocolos sanitários como o uso correto de máscaras e álcool em gel continuam sendo exigidos.

Acesso de crianças no estádio

Seguindo as orientações que estão sendo adotadas pela Rede Municipal de Educação, o comprovante de vacinação com duas doses não será cobrado para menores de 18 anos.

Confira abaixo o cronograma de vacinação deste fim de semana:

1ª DOSE

Pessoas acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a primeira dose com mais de 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. A segunda dose da Janssen está sendo aplicada após dois meses da dose única;

3ª DOSE

Para quem tomou a segunda dose até 06/11/2021;

4ª DOSE

Apenas para imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.