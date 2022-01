A manhã desta sexta, 28, foi de trabalho para equipes das Secretarias de Meio Ambiente, SMMA e de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, que atuaram na poda e retirada de árvores e galhos em diversas partes da cidade. Os serviços, iniciados na tarde de ontem, logo após fortes ventos atingirem a cidade, consistiram em desobstruir vias públicas e calçadas em vários locais onde ocorreram quedas de árvores e de galhos derrubados pela ação do vento.

Segundo a SMMA, uma das maiores preocupações nesses casos é com a fiação de energia elétrica e de telefonia, por isso a ação foi rápida para evitar maiores transtornos para a população. Nas proximidades do CIEP Oswaldo Luiz Gomes, 487, no bairro Freitas Soares, por exemplo, houve queda de árvores e no local a ação conjunta das Secretarias foi imediata e intensificada.

O Prefeito Alexandre Serfiotis destacou que tanto a Defesa Civil, como as Secretarias de Meio Ambiente e Obras estão de prontidão para uma atuação rápida e eficaz, principalmente em situações de emergência como a ocorrida em virtude do vento forte.