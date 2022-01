Barra Mansa retomará vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira

Primeira dose pediátrica será aplicada em crianças a partir de 9 anos e de 5 a 8 anos com imunossupressão, comorbidade ou deficiência permanente. D1, D2, D3 e D4 serão feitas em jovens e adultos

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa que neste sábado, dia 29, não haverá vacinação contra Covid-19 no município. A ação será retomada na segunda-feira, 31, das 9h às 16h. Neste dia, crianças a partir de 8 anos podem receber a primeira dose. Além desta idade, os pequenos de 5 a 7 anos com imunossupressão, comorbidade ou deficiência permanente também poderão se vacinar.

Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.

– Crianças a partir de 8 anos ou aquelas de 5 a 7 que possuem comorbidade ou deficiência permanente podem receber a primeira dose nas seguintes unidades de saúde: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, ou Paraíso de Cima.

– Os pequenos de 5 a 11 anos com imunossupressão devem procurar as seguintes unidades: Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro ou Paraíso de Cima.

* A vacinação na Vila Principal e no distrito de Amparo acontece apenas às sextas-feiras; em Floriano e Rialto na terça-feira; e no Santa Rita de Cássia, às quintas-feiras.

Jovens e adultos

Além da dose pediátrica, a Secretaria de Saúde também segue com a aplicação de D1, D2, D3 e D4 em jovens e adultos nesta sexta-feira. A ação acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

O esquema seguirá da seguinte maneira:

– D1 em pessoas a partir de 12 anos;

– D2 agendadas (CoronaVac e AstraZeneca centralizadas no PSF do Ano Bom); Janssen para quem recebeu a primeira dose até 30/09 (PSF Ano Bom);

– D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 30/09;

– D4 apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 30/09.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses. Fotos: Felipe Vieira