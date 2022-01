Estádio do Trabalhador passa por reforma para receber jogos do Resende

Pinturas e manutenção foram realizadas para que o clube possa jogar em casa como mandante do estadual

O Estádio do Trabalhador iniciou nesta semana uma reforma para receber o time do Resende Futebol Clube como mandante de jogos pelo Campeonato Carioca. A Prefeitura de Resende firmou uma parceria com o clube da cidade para realizar a terceira obra de manutenção e reparo no estádio.

Todo o material usado na pintura, troca de todo o gramado, reforma de vestiário e demais equipamentos utilizados nos reparos gerais do estádio foi doado pelo Resende Futebol Clube. Os trabalhos serão finalizados antes da partida de sábado, dia 29, contra o Nova Iguaçu.

A Prefeitura de Resende se preocupa ainda com a segurança dos torcedores e jogadores e, por isso, conseguiu o alvará de realização da partida do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar, que são autoridades importantes para a realização de jogos no estádio.

– O Estádio do Trabalhador está passando por uma reforma para melhorar as condições do gramado para os jogadores, pintura e organização nas arquibancadas para o conforto e segurança dos torcedores. Reformas como esta são importantes para que todos sejam beneficiados, sejam os times, o público ou a própria cidade – disse o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz.

Resende no Campeonato Carioca

O Resende anunciou diversos reforços para compor o time para a temporada de 2022. A quarta e última contratação antes do início do campeonato foi o meia Felipe Souza. Ele tem 30 anos e já passou por clubes como Interlages (SC) e outros três de São Paulo: São Bernardo, Oeste e Portuguesa.

Além disso, o Resende Futebol Clube também contratou o zagueiro Elenilson, o meia Khevin e o lateral-direito Juninho.

A estreia do clube pelo Campeonato Carioca foi contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. A partida terminou 1×0 para o time da casa. Neste sábado, 29, o Resende joga contra o Nova Iguaçu em casa e com o estádio repaginado para receber a segunda partida do elenco.