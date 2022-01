Policiais militares do GAT do Japa apreenderam na noite de sábado, por volta das 20 horas, depois de uma denúncia anônima, uma pequena quantidade de drogas, na Rua Manoel Ferraz Bueno no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí.

Foram apreendidos quatro sacolés de cocaína. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.