Bombeiros resgatam cão após desabamento de galpão em Volta Redonda

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de segunda-feira, para retirar um cão da raça poodle que ficou soterrado na noite de segunda-feira, por volta das 21 horas, em um cômodo de um galpão que desabou na Rua Santo Antônio de Pádua, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O deslizamento ocorreu durante as fortes chuvas de segunda-feira. O dono do imóvel, vizinhos e crianças ouviram o choro do cachorro e os bombeiros foram acionados. Pouco depois da chegada, os bombeiros conseguiram resgatar o animal dos escombros. Ele tinha um ferimento provocado pelo desabamento do galpão.

Apenas o animal foi atingido e não tinha ninguém no momento do desabamento. O Corpo de Bombeiros acionou a Defesa Civil para avaliar a estrutura do imóvel.