Defesa Civil de Volta Redonda faz palestra em empresa de São Paulo

Orgão é um dos poucos com um plano de contingência para socorrer à população em situações de emergência

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda foi convidada pelos diretores da empresa Remar, de São Paulo, a realizar uma palestra para os colaboradores na capital paulista.

O coordenador Rubens Siqueira esteve nesta quarta-feira, dia 16, na sede da empresa – especializada na fabricação e manutenção de embarcações infláveis –, orientando sobre o Plano Municipal de Contingenciamento. O Plano define estratégias de antecipação, prevenção, mobilização e atuação de secretarias e autarquias do governo – municipal, estadual e federal – no caso de desastres naturais na cidade.

A empresa paulista trabalha com embarcações infláveis, equipamento de resposta nas ações hídricas no período de chuvas e emergências, sendo uma colaboradora da Defesa Civil municipal. A palestra, segundo informou o coordenador, contou com orientações sobre o comportamento antecipatório junto a comunidade, de natureza hídrica, geológica, química e humana quanto a ocupações e invasões, bem como de relações humanas no cotidiano do trabalho.

A Defesa Civil elaborou um calendário para atender os convites de empresas locais, clubes de serviços, associações de moradores, escolas, que desejam receber palestras. O calendário deste ano começa a partir do dia 01/04/2022, com o encerramento do período de alerta de verão, até o dia 31/03/2022, quando toda a estrutura da prefeitura fica em alerta para as emergências públicas.

As palestras capacitam o público em geral sobre como proceder de forma segura, com atos seguros, evitando-se os riscos com a prevenção. O atendimento aos convites é aberto para todas as instituições públicas e privadas, a partir dos contatos para agendamentos com a sede da Defesa Civil pelo telefone: (24) 3339- 2065.

“A população pode contar sempre com a Defesa Civil de Volta Redonda, forte, vibrante e solidária no seu dia a dia. Tudo o que diz respeito ao comportamento humano na antecipação, prevenção, preparação e resposta quanto a segurança no lar, no trabalho, nas escolas, no trânsito e no lazer, diz respeito à doutrina da Defesa Civil, que é o ‘dever de todos para com todos’, concluiu Siqueira.