Prefeitura prorroga campanha “Juntos por Petrópolis”

Após arrecadar em apenas dois dias cerca de 2 toneladas de doações de alimentos, roupas, calçados, água potável, brinquedos, produtos de limpeza e higiene e pessoal, a Prefeitura Municipal de Porto Real resolveu estender a campanha “Juntos por Petrópolis” por toda esta semana. Segundo o Prefeito Alexandre Serfiotis, a decisão de prorrogar o recebimento de doações veio da grande quantidade de pessoas que ainda querem dar sua contribuição fraterna e não conseguiram por ter sido encerrado o recebimento. “Ao longo desta semana estaremos recebendo as doações para enviar a nossos irmãos petropolitanos que estão abalados com a tragédia ocorrida. A solidariedade da população de Porto Real mantém viva a esperança de dias melhores.” – destacou o prefeito.

A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, agradeceu as doações recebidas, enfatizou a necessidade de prorrogação da campanha devido ao grande número de pessoas querendo participar e destacou que todas as doações são bem vindas, mas que no momento a maior necessidade são de: absorvente e roupas íntimas, fraldas geriátricas, máscaras de proteção, desodorante, roupas infantis, pó de café, óleo de soja, escova e creme dental, brinquedos e ração para gatos e cães. “Esta lista de itens foi elaborada a partir da necessidade maior, que é verificada pelas pessoas que estão à frente nos trabalhos em Petrópolis e estamos divulgando para todos que desejam dar sua contribuição para a nobre causa” – declarou Valéria Sá.

O Prefeito informou que todos que desejarem participar desta corrente do bem podem fazer as doações entregando os materiais na sede da Prefeitura Municipal entre 8h e 20h, ou ligar para a Secretaria de Ação Social (24) 3353 1779 para realizar doações de maiores volumes. O Prefeito agradeceu a todos os funcionários envolvidos na Campanha e aos munícipes que fizeram muitas doações e salientou: “É nos momentos difíceis que a solidariedade aflora no Ser Humano e o povo portorrealense deixou emanar do coração a bondade e o amor ao próximo” – declarou o prefeito, comentando que no próximo sábado espera enviar mais um bom carregamento de doações em ajuda para Petrópolis.