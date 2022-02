Animais são levados para clínicas veterinárias parceiras e, em seguida, para lares temporários



Militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgataram, na manhã desta quarta-feira (23/02), com vida, uma gata que estava soterrada próximo à Rua Sargento Boening. O local foi um dos principais pontos de deslizamento em Petrópolis, na Região Serrana, após o temporal do dia 15. Os militares buscavam uma pessoa desaparecida, através de informações de parentes e vizinhos, quando encontraram o animalzinho.

– Encontrar um animal com vida após nove dias sob os escombros nos acalenta e mostra a importância do trabalho bem feito dos bombeiros – disse o governador Cláudio Castro.

Ela sobreviveu durante nove dias embaixo da terra, o que surpreendeu a todos pela resistência em condições tão extremas. Os especialistas avaliaram a dentição da gatinha e constataram que tem aproximadamente 5 anos de idade. Apesar do resgate, o estado clínico dela é grave. A falta de água e alimentação, desencadeou problemas além das lesões no corpo.

– Temos dado todo o suporte. Por mais que os felinos sejam animais bem resistentes, no caso da Vitória só pode ter sido Deus, porque um animal que fica tanto sem se hidratar e sem se alimentar pode desenvolver lipidose hepática, que é uma doença grave comum em felinos. Mas alguns resultados dos exames foram bons – afirma o veterinário Guilherme Mayorga.

O programa RJPet, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, dará assistência ao felino. Desde o início das ações de salvamento na Cidade Imperial, pelo menos 200 animais foram resgatados, por meio da atuação em parceria entre a Secretaria Estadual, responsável pelas políticas Públicas de Proteção e Bem-estar Animal (RJPET), o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) e ONGs, protetores, moradores e voluntários.

Inicialmente estes animais estão sendo levados para clínicas veterinárias parceiras e, em seguida, para lares temporários. Após esse momento mais crítico, os bichos “órfãos” serão redirecionados para ONGs voluntárias a recebê-los para que sejam colocados para adoção.

– A secretaria estadual de agricultura está, desde o primeiro dia, atuando em parceria com prefeituras, ONGs, protetores, moradores e voluntários, para encontrar e resgatar os animais que, por alguma razão, ficaram presos em suas casas, perdidos ou sofreram algum problema de saúde decorrente dessa calamidade. A gatinha resgatada, assim como todos os animais, está recebendo todo cuidado necessário, graças ao empenho conjunto de todos os envolvidos – explicou o secretário, Marcelo Queiroz.

Segundo Carla Assis do GRADE, o cenário é bem parecido com a tragédia de 2011 na Região Serrana.

– A situação realmente é um cenário de guerra. Nosso trabalho é resgatar os animais atingidos, e principalmente dar assistência às famílias, para que não sejam mais uma preocupação nesse momento tão difícil – disse Carla Assis.

Ações em favor dos animais

O Ônibus PetMóvel, veículo adaptado para a oferta de serviços a cães e gatos, está no estacionamento do Sesc Quitandinha, das 9h às 17h, dando banho nos animais domésticos resgatados em Petrópolis. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Agricultura e Senac RJ, que está recebendo os animais recolhidos por instituições de proteção, ONGs e voluntários.

O Sesc Quitandinha é uma das bases operacionais do executivo estadual na cidade e onde está funcionando o Gabinete Emergencial montado pelo Sistema Fecomércio RJ/Sesc RJ. No local, equipes trabalham na mitigação dos transtornos provocados pelo temporal que atingiu o município nesta terça-feira (15/2).

Em parceria com a ONG Rio Eco Pets, vários pontos de doação foram espalhados pelo Rio de Janeiro, além do ponto central do Governo do Estado em Petrópolis. Toda doação será destinada para ONG Dogs Haven que fica localizada em Petrópolis e fará a distribuição local.

Pontos de coleta:

Shopping Boulevard: Clubinho do Jujuba, 2° piso

Botafogo Praia Shopping: 1º e 5º piso

Rio Design Barra: Concierge

Rio Design Leblon: Concierge

Shopping Nova América: Acesso C – Em frente a Camicado

Shopping Nova Iguaçu: Próximo ao guichê de estacionamento, 1º piso

Em Petrópolis

Colégio Estadual Princesa Isabel, R. Gen. Rondon, s/n – Quitandinha