Policiais miliares prenderam neste sábado, dois jovens de 20 e 19 anos, suspeitos de tentarem resgatar integrantes de uma quadrilha que explodiu duas agências bancárias, na última segunda-feira, dia 28, de Carnaval, em Quatis.

Segundo a corporação, os dois – com um terceiro suspeito, que conseguiu escapar – estariam planejando resgatar integrantes de uma quadrilha que explodiu as duas agências bancárias. Para tanto, de acordo com a PM, eles usariam um Gol roubado e clonado, que estava dentro de uma área de mata na entrada de uma fazenda. O veículo foi encontrado com os quatro pneus furados.

Os policiais conseguiram descobrir que os suspeitos haviam se escondido numa casa da Rua Jorge Gheraldi, no bairro Jardim Real. Um deles, de acordo com a PM, confessou que o veículo seria mesmo usado para o resgate dos criminosos que continuam sendo procurados.

Na delegacia de polícia de Porto Real, os dois suspeitos foram autuados inicialmente por receptação. O carro vinha sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal desde o dia 1º deste mês. Não foi informado se os dois presos participaram da ação criminosa na cidade vizinha. (Foto: Polícia Militar)