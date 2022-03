Em 13 de março, data do pleito suplementar, duas urnas eletrônicas do município serão auditadas

O presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), juiz Marcel Laguna Duque Estrada, reuniu-se com o juiz eleitoral de Itatiaia, Hindenburg Kohler da Silva, a promotora eleitoral do município, Laura Maia, e a chefe de cartório da 198ªZE, Consuelo Toledo, na última quinta-feira (3), para tratar dos procedimentos envolvidos na Auditoria da Votação Eletrônica, que acontecerá em 13 de março, durante a eleição suplementar.

Entre outros temas, o encontro tratou dos detalhes da cerimônia pública de sorteio da urna eletrônica, que ocorre no sábado (12), véspera do pleito, além da logística do deslocamento da urna sorteada para a sede do Tribunal, na Capital, onde acontecerá a auditoria. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do TRE-RJ no YouTube.