Dois viadutos e um prédio sofreram vandalismo, prejudicando a iluminação pública. Forças de segurança estão tomando medidas para combater o crime

Mais uma vez o vandalismo traz prejuízo aos cofres públicos e à população em Volta Redonda. Em outubro do ano passado, um levantamento da prefeitura apontou prejuízo de mais de R$ 55 mil gastos com pequenos reparos, fora outros transtornos. Nos últimos 30 dias, três pontos da cidade foram alvos de furtos de cabos de iluminação pública, crime com pena de dois a oito anos de prisão: os viadutos Nossa Senhora das Graças e da Avenida Radial Leste, além de um prédio da Ilha São João, somando quase R$ 13 mil em prejuízo. Os dados são do Departamento de Iluminação Pública (Deip), ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

No viaduto da Avenida Radial Leste, foram furtados 1.000 metros de cabos de 16 mm no início deste mês, deixando o viaduto sem iluminação pública. O mesmo aconteceu no Viaduto Nossa Senhora das Graças, no lado direito da via, para quem segue em direção ao bairro Aterrado. Foram furtados 100 metros de cabo (16 mm) do trecho. E na Ilha São João, furtaram 100 metros do mesmo modelo de cabo do prédio onde fica abrigado o Bloco da Vida.

“Para fazer esse serviço de reparo, é necessária uma equipe de três funcionários durante aproximadamente cinco dias, deixando de atender cerca de 180 trocas de lâmpadas em locais que estão precisando”, afirmou o diretor do Deip, Edmar Borges.

De acordo com o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), existe um projeto que prevê instalações de novas câmeras nos três locais. No Viaduto Nossa Senhora das Graças, existem câmeras voltadas para a passarela, que hoje abriga uma galeria de arte.

“Tomamos conhecimento do fato e dotamos medidas no sentido de cessarem esses furtos. A informação já foi passada aos órgãos de segurança da cidade (28º Batalhão de Polícia Militar e Guarda Municipal de Volta Redonda), para evitar que transtornos como esse voltem a acontecer”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A população pode contribuir para que crimes como esse não sejam concretizados. Denúncias podem ser feitas à GMVR, através do número 153, e o 190 da Polícia Militar. Fotos: divulgação. Secom/PMVR