Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta quinta-feira, 10/3, para atender acidente de trânsito na estrada Valença x Barra do Piraí, (RJ 145), no bairro Esteves, em Valença.

No local os militares fizeram contato com a vítima, que apesar do susto nada sofreu. Foram realizados os procedimentos necessários no veículo que posteriormente será removido. O acidente não interrompeu o fluxo de veículos. Foto: Sandro Barra