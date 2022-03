Uma ação da Polícia Militar terminou com dois suspeitos mortos e uma criança de 6 anos baleada na noite de sexta-feira (11), no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Armas, drogas e munições foram apreendidas durante a ação.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a guarnição da PM estava no bairro para checar a realização de um baile funk não autorizado com homens armados e teria sido recebida a tiros por ao menos três pessoas. Os policiais revidaram a acertaram os dois suspeitos. Eles morreram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito.

Ainda de acordo com a ocorrência, um dos suspeitos foi identificado como Marcos Eduardo da Silva Souza, de 20 anos. A PM informou que ao lado dele foram encontrados uma espingarda calibre 12 com quatro cartuchos e um rádio transmissor. Ao lado do outro suspeito, ainda não identificado, foi encontrada uma mochila contendo mais quatro cartuchos de munições calibre 12, 37 pinos de cocaína de diversos tamanhos, 45 tiras de maconha, um celular e um rádio transmissor. Ainda segundo a ocorrência, próximo a um dos suspeitos mortos foram encontrados um revólver calibre 32 com seis munições – quatro intactas e duas deflagradas.

Uma criança (menina) de 6 anos também acabou baleada e foi levada para a Santa Casa de Misericórdia. Também segundo a ocorrência, a menina deu entrada com escoriações e não corre risco de morte. De acordo com a ocorrência, os agentes que participaram da ação não souberam precisar se os disparos que atingiram a criança partiram dos policiais ou dos suspeitos.