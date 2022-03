Identificada a vítima morta com vários tiros em Resende

Foi identificado como Paulo Bruno Graciano Campos, de 34 anos, a vítima que morreu com vários tiros na noite de sexta-feira, na Rua Cláudio Manoel da Costa, nas proximidades do Areal, no bairro Liberdade, em Resende.

Os agentes foram acionados por populares e quando chegaram já encontraram o homem estirado ao solo, ao lado de seu veículo (Gol verde), sem vida. Sabrina de Souza Quintino, de 36 anos, que seria a sua companheira, também foi alvejada com três tiros, mas estava consciente.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Emergência, em Resende. O corpo da vítima fatal foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Resende.

Policiais consultaram o Portal de Segurança que apontou anotações criminais. A vítima tinha passagens por posse de drogas, corrupção de menores e ameaça.