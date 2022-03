Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde deste domingo, deixou um morto e três pessoas feridas, no km 278, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo informações da NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, o carro bateu na traseira do caminhão.

Chovia forte no momento do acidente que ocorreu no trecho que corta o bairro Cotiara.