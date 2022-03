Furtado destina R$ 4 milhões para Resende e recebe Moção de Aplausos

Recursos foram aplicados em várias áreas, como saúde, infraestrutura, turismo e lazer

Em reconhecimento ao apoio oferecido a Resende, através de emendas parlamentares no valor total de R$ 4 milhões, o deputado federal Delegado Antonio Furtado recebeu na noite desta segunda-feira, dia 14, uma Moção de Aplausos aprovada pela Câmara Municipal. De autoria do vereador Pedro Paulo Narciso, o “Paulinho do Futsal”, a homenagem também contou com a defesa dos demais parlamentares. O deputado participou da sessão remotamente e afirmou que o seu objetivo é colaborar para que a cidade ofereça à sua população condições ainda melhores para se viver.

Os recursos enviados foram aplicados em diversas áreas, como saúde, infraestrutura, turismo e lazer. Entre os investimentos, o deputado citou: o custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial; drenagem e pavimentação da Rua Drº Artur Locher, na Liberdade, e da Avenida tenente-coronel Adalberto Mendes, na Vila Julieta, ambas as vias com problemas estruturais em épocas chuvosas; melhorias na Santa Casa; implantação de um núcleo de apoio ao turismo, em Engenheiro Passos; instalação da academia ao ar livre; implantação de uma unidade da DEAM (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher); compra de uma ambulância para atender o bairro Cidade Alegria.

Para Antonio Furtado, é bastante gratificante perceber na prática que as emendas geram resultados positivos e possibilitam que serviços de qualidade sejam ofertados aos resendenses.

– Estamos trabalhando incansavelmente desde 2019 por uma Resende que seja cidadã, que possa atender os anseios da sua população. Agradeço a homenagem prestada pelos vereadores. Peço que o meu gabinete seja enxergado como uma extensão do de vocês, porque estamos do mesmo lado. Tenho absoluta certeza que o nosso trabalho se complementa. Nós podemos e devemos nos ajudar. Hoje, posso contribuir para que as pessoas se sintam representadas. Estamos buscando fazer a diferença – disse o deputado.

O autor da Moção de Aplausos, o vereador “Paulinho do Futsal”, contou que admira o deputado pela sua conduta transparente, firmada no compromisso em trabalhar não só por Resende, mas por toda região Sul Fluminense.

– Tenho o privilégio de caminhar com o deputado em algumas cidades e vejo a forma verdadeira adotada por ele para tratar as demandas apontadas pela população. Faço questão de ressaltar esse apoio, afinal as pessoas precisam saber quais são os deputados que colaboram para o desenvolvimento regional. Mais uma vez, obrigado – acrescentou.

Outro que externou seu agradecimento foi o presidente da Câmara, o vereador Reginaldo Paulo da Silva, o “Reginaldo de Engenheiro Passos”. Ele ressaltou a importância do deputado sempre se colocar à disposição para conhecer as necessidades dos resendenses e buscar soluções efetivas.

– Sem dúvidas, é um deputado preocupado com a nossa região. Não posso deixar de parabenizá-lo por escutar todas as demandas levadas até ele por nós vereadores com atenção – enfatizou.

Os vereadores Tiago Forastieri e Edson Vieira Miranda, o “Edson Peroba”, falaram sobre a relação de parceria do deputado com Resende, completando que fazem questão de divulgar amplamente este apoio, levando ao conhecimento da população os recursos federais viabilizados para a cidade.

O vereador Henrique Lima garantiu que a dedicação do deputado com Resende é notada há tempos. “Não é de hoje. Ele sempre contribuiu muito, o que evidencia um carinho com a nossa cidade. Não tem como não agradecer e destacar o valor desse cuidado” – salientou. Assessora de Imprensa/Natacha Prado