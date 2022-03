Morre o médico e ex-vereador Sarkis

O ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Luiz Carlos Hallack Sarkis, morreu no início da noite desta terça-feira, no Hospital da Unimed, onde estava internado, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda.

Sarkiys foi assessor legislativo do prefeito Antônio Francisco Neto. Ele estava com problemas de saúde havia algum tempo, devido a um câncer. O corpo será velado no plenário da câmara a partir de sua liberação.

DINHO, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES EMITE NOTA DE PESAR

CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA – NOTA OFICIAL

É com pesar que esta Casa Legislativa comunica o falecimento do Ex Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda LUIZ CARLOS HALLACK SARKIS.

O corpo será velado no plenário da câmara a partir de sua liberação.

A Mesa Diretora, em nome do Poder Legislativo Municipal e seus vereadores, externa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do nosso querido SARKIS.

Sidney Teixeira (Dinho)

Presidente da Câmara

Recentemente o vereador Dinho estava visitando Sarkis

PREFEITO NETO LAMENTA A MORTE DE SARKIS

Hoje perdemos nosso amigo Luis Carlos Sarkis.

Ex-vereador, Assessor Legislativo do nosso governo até seus dias finais e principalmente uma pessoa honrada, de bem.

Vai com Deus, meu amigo!

E que Ele possa consolar todos aqueles que ficaram.

Seu legado segue firme para toda nossa cidade.

NOTA DE PESAR

A CDL Volta Redonda lamenta profundamente o falecimento do seu diretor de Assuntos Políticos, Luiz Carlos Hallack Sarkis, que tanto se dedicou a essa entidade, durante décadas.

Além de uma grande liderança empresarial, Sarkis foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda.

Um visionário do segmento de saúde, atuando na Medicina do Trabalho, com a Samed, e ainda sendo dono da Pulmocor.

Deixa um legado na vida política, na prestação de serviços, tendo contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade, por meio de leis e geração de empregos.

Os nossos sinceros sentimos à família, amigos e funcionários.