O carro do médico, de 37 anos, um Jeep Compass Branco, Placa RIR 2E38, levado por cinco homens armados foi encontrado na manhã desta terça-feira, abandonado em um terreno baldio, no bairro Sessenta, em Volta Redonda.

O assalto aconteceu na residência do médico, na noite de segunda-feira, por volta das 23 horas, na Rua Seiscentos e Quarenta, no bairro Jardim Esperança. Os bandidos levaram vários relógios, da coleção do médico, cordões e um notebook.

Os assaltantes ficaram nervosos ao saber que o alarme da casa havia disparado e que a empresa de segurança já estava a caminho. Para sair da residência, os suspeitos jogaram o carro contra o portão e fugiram.

Segundo registro policial, os bandidos renderam o médico pedindo por dinheiro e armas.