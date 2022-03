Semop inicia programação de podas emergenciais de árvores nos bairros

Pedidos devem ser feitos à Central Única de Atendimento, através do número 156

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) iniciou nesta quarta-feira, dia 16, as podas emergenciais de árvores, nos bairros Casa de Pedra (manhã) e Vila Brasília (tarde). O cronograma de serviço nas localidades está obedecendo a um sorteio, atendendo ao principio da imparcialidade.

A secretaria esclarece que todos os bairros serão beneficiados e o mutirão criado para minimizar a demanda vai trabalhar por quatro horas na parte da manhã e cinco horas na parte da tarde, com a produção média de oito árvores, dependendo do estado crítico de cada uma.

Nesse primeiro momento serão feitas as podas emergenciais, sendo do mais para o menos grave, até que consiga chegar à poda corretiva. As solicitações podem ser feitas à Central Única de Atendimento (CAU), através do número 156; direitamente à Semop ou às Unidades de Guarda Comunitária (UGCs).

Os bairros atendidos entram automaticamente no planejamento anual de podas corretivas, tornando constante a visita às localidades. As podas serão somente efetuadas naquelas que não sejam de competência exclusiva da Light, para que a integridade física dos funcionários não seja afetada.

De acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “fizemos reuniões com os integrantes da UGC e da CAU para acertar os detalhes e estamos com tudo planejado. Estou acompanhando pessoalmente o trabalho, assim como a UGC, para que possa ser feito o maior número de árvore possível”, explicou.

Fotos: Divulgação/PMVR