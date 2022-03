Fato ocorreu no bairro Volta Grande III e detido foi encaminhado à 93ª DP

A Patrulha Escolar foi acionada na quinta-feira, 17, por volta das 11h, pela direção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Madre Tereza de Calcutá, localizado no bairro Volta Grande III, e deteve um homem de 48 anos, morador do Santo Agostinho, que estava desacatando os funcionários da creche.

Ao realizar a revista no homem, o guarda municipal De Souza encontrou em sua mochila, um pote branco de plástico contendo erva seca e prensada, que o portador confirmou se tratar de maconha. Ele foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia) e vai responder por Desacato e Porte de Droga para Consumo Próprio.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) reativou o serviço da Patrulha Escolar que, desde fevereiro, vem atendendo às demandas das escolas públicas e particulares do município. São feitas rondas diárias em viatura composta por um guarda municipal masculino e um feminino, além de um policial militar.

“A Patrulha Escolar é mais um trabalho integrado das forças de segurança, com o objetivo de garantir não só a segurança dos alunos, como também dos funcionários das unidades. O serviço ficou mais ágil após a criação de um grupo de Whatsapp e o atendimento está cada dia melhor”, constatou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.