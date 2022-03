PRF flagra condutor sem a CNH, em Itatiaia

A Equipe da 7ª Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou na noite desta sexta-feira, por volta das 21h30min, o condutor de um Ford Fiesta Sedan, que não era habilitado, no km 328, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O proprietário do veículo, de 38 anos, que estava no banco do carona, disse que havia entregado a direção do veículo para o condutor, sem a CNH. O proprietário do veículo foi detido e foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Além de ter que responder criminalmente, foram extraídas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH e entregar direção a condutor sem CNH no valor total de R$ 1.760,82, e também o proprietário do veículo terá a CNH suspensa.