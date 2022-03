Homem é assassinado a facadas em Barra do Piraí

Um homem, que ainda não foi identificado, foi assassinado a facadas na tarde deste sábado, dia 19, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí.

Segundo informações do local, o homem estava no interior de um bar quando foi golpeado várias vezes com uma faca por outro homem que fugiu à pé. Com vários ferimentos graves, a vítima chegou a sair do bar e pediu socorro, mas caiu sentada na calçada.

O socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. O autor do crime ainda não foi identificado.