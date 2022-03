Identificadas a vítimas do triplo homicídio, no bairro Retiro

Foram identificadas as vítimas do triplo homicídio ocorrido na noite de sexta-feira, num beco da Rua 31 de Março, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Foram mortos Patrick da Silva Nascente, de 22 anos; Gil Cerqueira da Silva, de 44 e José Cardoso Júnior, de 38 anos. Entre as vítimas, apenas Patrick não possuía anotações criminais.

No local do crime, os policiais arrecadaram certa quantia em dinheiro, 12 estojos e um cartucho de 556, nove estojos e um cartucho de .40, 34 estojos e oito cartuchos de 9mm, além de 15 projéteis. A polícia, até o momento desta publicação, não havia identificado suspeitos do crime