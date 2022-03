Reforma da UBSF do bairro Santa Cruz avança em Volta Redonda

Telhado da Unidade Básica de Saúde foi concluído e anexo começou a ser construído

Arquitetos e engenheiros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visitaram nesta segunda-feira, dia 21, a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto, localizada no bairro Santa Cruz. A cobertura do local foi finalizada, permitindo mais agilidade no trabalho no interior da unidade. A UBSF passa por reconstrução com investimento de R$1.033.088,68.

“Viemos acompanhar os trabalhos e conversar com os profissionais da empresa responsável pela reforma. O telhado já foi concluído e a obra está na fase de construção de alvenarias, em breve irão iniciar a execução de contrapiso e o emboço das paredes. Também já foi iniciada a construção do anexo”, explicou a arquiteta da SMS, Luisa Dias.

Toda a obra prevê a reforma geral do prédio, inclusive com informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas. O projeto conta ainda com a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre.

A UBSF do Santa Cruz atende cerca de 12 mil pessoas, recebendo também a população dos bairros Santa Rita do Zarur, Voldac, Ingá I e II, além de outras localidades próximas. Após a reforma, moradores poderão contar com a cobertura de quatro equipes de estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários.

A secretaria de Saúde também está pleiteando a instalação de uma base fixa e uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atenderá aos chamados da localidade 24 horas por dia. A unidade funcionará em horário estendido até as 22h, e aos sábados.

“Com a reforma, a previsão é aumentar o atendimento de estratégia de Saúde da Família dessa localidade, que, de acordo com as estimativas, concentra cerca de 30 mil moradores”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrando que a SMS já concluiu a reforma de 10 Unidades Básicas de Saúde na atual gestão.

A reforma da UBSF do Santa Cruz começou em 2019 e acabou paralisada, porque o projeto precisou ser alterado para atender às normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que estão previstas na construção de unidade básica de saúde para receber equipes da estratégia de saúde da família.

Fotos: Cris Oliveira/Secom/PMVR