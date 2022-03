O novo técnico do Volta Redonda Rogério Corrêa foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 22, em uma coletiva de imprensa online, transmitida ao vivo pela VoltaçoTV, canal oficial do Voltaço no youtube. Ele chega junto com o analista de desempenho Gabriel Fernandez, que irá se junta a comissão técnica tricolor.

Rogério Corrêa, que estava no 4 de Julho-PI, onde estava invicto e na vice-liderança do Campeonato Piauiense, falou sobre a chegada ao Esquadrão de Aço e o que o motivou a aceitar a proposta da diretoria tricolor.

É o meu maior desafio, a maior oportunidade da minha carreira e não quero deixar passar de jeito nenhum. Tenho que agarrar ela e vou fazer de tudo possível para isso. Estou vindo de um momento muito bom, já são 20 jogos de invencibilidade, contanto as passagens pela Cabofriense e o 4 de Julho, e quero manter isso. Quando o Volta Redonda entrar em uma competição, podem ter certeza que será para ganhar, se classificar e fazer o seu melhor. Para isso, vamos trabalhar firme, como sempre fiz nos meus outros trabalhos, estimulando a competitividade entre os jogadores, para que possam sempre estar no seu melhor – destacou.

Rogério Corrêa falou também sobre as competições que o Voltaço ainda irá disputar em 2022 e ressaltou que irá priorizar todas.

É um ano bem competitivo para o Volta Redonda, onde tem a obrigação de retornar para a elite do Estadual, buscar o acesso para a Série B do Brasileirão e ainda ganhar a Copa Rio para buscar também a vaga na Copa do Brasil. Porém, pela grandeza do Volta Redonda, pela estrutura que o clube tem, pelo o que irá buscar de reforços para montar um grupo forte, tenho convicção absoluta que iremos brigar por todas estas metas e chegar bem para consolidar isso tudo – ressaltou o novo comandante tricolor, que ainda mandou um recado para os torcedores do Voltaço.

Primeiro, quero agradecer o carinho que recebi na recepção. E quero dizer que vocês podem confiar no trabalho e nos nossos atletas. Iremos montar um time muito aguerrido, que irá brigar por todas as bolas, que dará muito trabalho para todos os adversários, porque sempre irá buscar a vitória, dando dentro, como fora de casa. Então, podem esperar o melhor do Volta Redonda para que possamos conquistar todos os objetivos – afirmou.

O vídeo completo da coletiva de imprensa, que também contou com a participação do vice-presidente do Volta Redonda Flávio Horta Júnior, está disponível na VoltaçoTV. Para assistir, basta acessar: www.youtube.com.br/VoltaçoTV.

Treinamento

O novo técnico do Volta Redonda Rogério Corrêa já comandou os treinamentos desta terça-feira, dia 22, realizados em período integral no CT Oscar Cardoso.

A programação do Voltaço para esta quarta-feira também prevê atividades em período integral, sendo na parte da manhã um treinamento físico na academia, na sede do clube, e na parte da tarde um treino técnico e tático, no CT Oscar Cardoso.