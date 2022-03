Via sofreu com quedas de árvores; previsão de liberação até o fim da tarde deste domingo

O domingo, dia 27, está sendo de muito trabalho para as equipes do Plano Emergencial de Barra Mansa. A chuva que atingiu a cidade na noite de sábado, dia 26, derrubou árvores que interromperam o trânsito na estrada que liga Santa Rita a Amparo. As secretarias de Desenvolvimento Rural e Manutenção Urbana estão trabalhando para a liberação do trecho.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, a previsão é que o trânsito seja liberado no fim desta tarde. “Na noite passada a localidade foi atingida por fortes ventos, que derrubaram várias árvores e interromperam o trânsito entre Santa Rita e Amparo. Não pudemos iniciar os trabalhos ainda durante a noite, por conta da falta de iluminação e risco de choques, já que a rede elétrica foi atingida, e também dos enxames de abelhas. Hoje iniciamos os trabalhos cedo e a nossa previsão, caso não volte a chover, é de liberar a estrada no final desta tarde”, informou Beleza.

Cidade receberá equipamentos para auxiliar na manutenção das estradas rurais

Nesta segunda-feira, 28, Barra Mansa vai receber diversas máquinas do governo estadual para a manutenção de estradas rurais. O empréstimo dos veículos e equipamentos será oficializado às 11h, na Cooperativa Agropecuária da cidade, no bairro Santa Maria II. O evento contará com a presença do secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

Na ocasião, também serão entregues cheques de R$30 mil aos produtores prejudicados pelas chuvas, através de empréstimo do AgroFundo – Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico da Secretaria Estadual de Agricultura.