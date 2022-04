Equipes da UGC priorizam a segurança primária, atendendo às solicitações dos bairros

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através das equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), retirou 104 veículos abandonados das ruas de Volta Redonda. A UGC prioriza a segurança primária e trabalha diretamente com os cidadãos, principalmente através das associações de moradores.

Os números são expressivos e dizem respeito ao mês d março. A retirada só é feira após a UGC fazer contato com os proprietários e dar um prazo para a remoção (Decreto 15.601).

Seis veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal, após os donos não providenciarem a remoção. Um veículo foi conduzido para um local seguro e coberto com a ajuda do guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), pois a UGC sempre oportuniza aos proprietários, dando a chance de levar o veiculo a um lugar murado e coberto, dentro dos limites do município.

Foram feitas ainda: a recuperação de dois mata burros; a substituição de uma tampa de bueiro; a desobstrução de três calçadas que estavam totalmente bloqueadas por produtos colocados à venda; a retirada pelo proprietário de um trailer em situação de abandono, e a troca emergencial de quatro lâmpadas em postes de iluminação pública.

Os agentes da UGC mantêm contato permanente com os moradores através de grupos de Whatsapp, facilitando a comunicação entre o poder público e as comunidades e agilizando a solução para os problemas apresentados. As rondas feitas em todos os bairros pelo UGC, com paradas periódicas, auxiliam na aumento da sensação de segurança e coíbem atos ilícitos.

O Secretário Municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, salientou que “contamos com a ajuda da população que, com as solicitações de serviços e denúncias das irregularidades, nos orientam no planejamento das nossas ações”, disse.

As denúncias e os pedidos de serviços podem ser feitas à Central de Atendimento Único (CAU), além do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e à própria Guarda Municipal, através dos números de emergências 156, 190, 153 e 199.

“A cidade já tem instalada cerca de 380 novas câmeras de monitoramento e estamos avançando para atender a todos os bairros, melhorando significativamente a segurança do município”, finalizou o secretário Luiz Henrique.