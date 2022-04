Homem é preso por tráfico de drogas, em Resende

Policiais militares foram verificar uma denúncia na noite de sexta-feira, por volta das 18h05min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Henrique Nogueira, no bairro Nova Liberdade, em Resende.

Os agentes foram até o local e observaram um jovem, de 19 anos, pegando algo pela janela de uma residência. Ao ser abordado o jovem confessou que comprara um dola de maconha.

No interior do imóvel a polícia deteve um suspeito de 20 anos, com 36 gramas de maconha e 148 gramas de crack, uma balança precisão, um soco inglês, uma embalagem de ceda e dois celulares e R$130..

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. O jovem foi autuado por posse e uso de drogas. Ele foi ouvido e liberado em seguida.