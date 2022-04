Equipe distribuiu material educativo e tirou dúvidas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

A prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Associação Autismo em Rede Volta Redonda (ArFloreSer), realizou neste sábado, dia 2, uma ação em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Durante todo o dia uma equipe esteve no segundo piso do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, distribuindo material educativo e tirando as dúvidas das pessoas com relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A data foi instituída pela organização das Nações Unidas e amparada no Brasil pela lei 13.652, de 2018, para esclarecer à sociedade sobre as características únicas das pessoas diagnosticadas com algum grau do transtorno do Espectro Autista (TEA) e busca normalizar a neurodiversidade, ou seja, o reconhecimento de que o funcionamento cerebral de algumas pessoas é diferente do considerado típico.

Segundo o secretario municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington Uchôa, ao mobilizar atenção para a causa, almeja-se conscientizar a população, colocando em pauta o Autismo, visando reduzir a discriminação e o preconceito.

“Entendemos que a conscientização é parte da luta pelo respeito, por isso fizemos, junto com a ArFloreSer esse trabalho relevante de conscientização e de respeito às pessoas com Autismo. A conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista é fundamental para promover a inclusão”, disse o secretário.

A presidente da Associação Autismo em Rede Volta Redonda (ArFloreSer), Eliane Paixão, destaca que essa parceria com a prefeitura.

“A prefeitura tem diversos trabalhos para crianças e adultos autistas e por isso procuramos o secretario municipal da Pessoa com Deficiência pedindo um apoio para a associação começar a conscientização, distribuindo esse material educativo. Durante todo o dia falamos com as pessoas o que é o autismo, quais os sinais que uma criança apresenta quando nasce, e tiramos várias dúvidas”, disse Eliane Paixão.

O QUE É O AUTISMO

O autismo é um transtorno do neuro-desenvolvimento que leva a um déficit, em maior ou menor grau, em pelo menos uma das seguintes áreas: interação social, comunicação e comportamento.

Não tem causa definida ou conhecida, mas já se sabe que influências genéticas e ambientais, ainda no desenvolvimento do bebê, desde o útero, podem estar ligadas ao diagnóstico,

Foi a Lei Berenice Plana (Lei 12.764, de 2012 que define a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) que classificou o autismo definitivamente como deficiência, assegurando aos diagnosticados todas as políticas de inclusão existentes no país para a pessoa com deficiência. Até então, a legislação não era clara em relação ao autismo, e muitas vezes eles eram impedidos de usufruir dos benefícios.

Fotos de divulgação/Secom VR