Homem baleado junto com o filho morre no hospital

Morreu no hospital São João Batista, no final da noite de domingo, Adriano Estaneck Pereira, de 37 anos. Ele foi baleado, junto com o filho, de 8 anos, no último dia 2, na Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Volta Grande I, em Volta Redonda.

O crime foi gravado por uma câmera de segurança. Nas imagens, uma Ecospot branca estava estacionada ao lado do carro da vítima, um Honda Civic, e três homens saem do veículo. Assim que pai e filho entram no Honda, os homens fazem vários disparos, ferindo-os gravemente. Eles fogem logo em seguida. A Ecosport foi encontrada carbonizada, no dia seguinte, na Rodovia do Contorno.

A criança foi socorrida no Hospital São João Batista, sendo transferida posteriormente para um hospital particular. A mãe da criança, grávida de sete meses, abalada com o ocorrido, perdeu o bebê.

Até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia suspeita que o carro utilizado no crime seja o mesmo usado por assassinos que mataram três homens, no dia 19 de março, no bairro Retiro. O veículo também foi filmado por câmeras de segurança.