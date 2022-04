Jari fiscaliza escolas da Rede Municipal de Volta Redonda

O vereador Jari de Oliveira (PSB) esteve, nesta semana, no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda); e na Escola Municipal Paulo VI, no bairro Açude, da Rede Municipal de Ensino. Nas duas unidades, o relator da Comissão Permanente de Educação da Câmara constatou falta de professores.

“Fiscalizar as ações do executivo municipal é uma das ações do vereador. E a visita às escolas me fez confirmar as denúncias que recebo da população, tanto nas redes sociais como presencialmente no gabinete, sobre a realidade dos estudantes de Volta Redonda”, afirmou.

No Colégio Delce Horta, os alunos do terceiro ano do ensino médio estão sem professores de Português desde o início do ano letivo. “Este é um ano importante para quem quer ingressar num curso superior e sabemos que uma boa redação é fundamental na busca por uma vaga na universidade”, disse o vereador.

Na Escola Paulo VI a situação é ainda mais grave. Duas turmas do segundo ano do ensino fundamental estão em casa por conta da falta de professores. “É inadmissível que isto aconteça, principalmente com crianças em fase de alfabetização”, falou Jari.

A unidade também precisa de professores de Português, Inglês, Educação Artística (Artes) e Educação Física, além de chefe de disciplina.

O vereador Jari apresentou na Câmara dois requerimentos que foram aprovados, a serem enviados à prefeitura municipal para tome providências quanto à contratação de profissionais para suprir a carência das escolas e garantir educação pública de qualidade.