Guarda Municipal de Barra Mansa realiza palestra no Tiro de Guerra

Novos atiradores do TG receberam instruções sobre bons hábitos no trânsito

O Programa de Educação no Trânsito (PET) da Guarda Municipal de Barra Mansa promoveu na manhã desta terça-feira, 12, uma palestra sobre prudência no trânsito. Entre os assuntos abordados estiveram: boa conduta, segurança dos motoristas e todos à sua volta, como pedestres e ciclistas; além de noções sobre legislação. A atividade foi direcionada aos novos atiradores do Tiro de Guerra e aconteceu no Parque da Cidade.

Segundo o inspetor e coordenador do PET, Agostinho Silva, as orientações tiveram ênfase no comportamento seguro no trânsito, prezando pelo uso dos equipamentos de segurança como cinto, cadeirinha para crianças e respeito aos pedestres.

“Falamos sobre dirigir alcoolizado, ciclistas e várias outras questões que agregam ao curso de formação dos novos agentes. Vale ressaltar que eles serão multiplicadores dessas informações em seus lares, com familiares, e no dia a dia de trabalho e trânsito pelas ruas”, acrescentou Silva.

Segundo o instrutor-chefe do TG, sargento Wesley César Santana, “é de fundamental importância a participação da Guarda Municipal na instrução desses novos atiradores, pois muitos deles estão se preparando para suas primeiras habilitações. Enalteço o trabalho da GM, além da parceria entre a Guarda e o Tiro de Guerra”, concluiu o sargento.