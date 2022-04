PRF prende condutor com carro roubado na Dutra, em Barra Mansa

Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime, relativa à “Operação Semana Santa 2022”, na tarde de sexta-feira, por volta das 14h45min, quando abordaram o veículo Chevrolet Tracker, com placa de São Paulo (SP), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, em Floriano, em Barra Mansa.

O ocupante do veículo, de 38 anos, apresentou nervosismo durante a abordagem. Durante inspeção minuciosa no veículo foi constatado tratar-se de um clone, pois apresentava vários itens de identificação adulterados, e o original (abordado naquele momento pela PRF) de mesmo modelo, cor e marca, seria licenciado em Niterói (RJ), com registro de roubo no município de São Gonçalo em 17 de fevereiro de 2022.

O condutor alegou que estaria conduzindo a pedido de um colega e deveria entregar o veículo em um prostíbulo em Campinas (SP). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor por receptação de veículo roubado e a ocorrência foi encaminhada para 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para os procedimentos de praxe.