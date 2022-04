Carro capota no Jardim Amália, em Volta Redonda

Um carro capotou no final da madrugada deste domingo, por volta das 5 horas, no km 286, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do Jardim Amália I e II, sentido bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O condutor do veículo, de 38 anos, perdeu o controle de direção subiu no barranco e capotou, indo parar do outro lado da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não houve interdição do trânsito, apenas pequena retenção. Foi feito uma canalização com cones até a remoção do veículo e liberação da rodovia.