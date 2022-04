Agentes da Secretaria de Ordem Pública, comandada pelo tenente-coronel Luiz Henrique encontraram na manhã desta segunda-feira, o carro que foi levado durante o assalto praticado três dois homens, na Rua 100, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Um terceiro suspeito ficou do lado de fora do imóvel dando cobertura aos dois comparsas. O veículo foi encontrado estacionado na Rua Padre Diogo Feijó, no bairro Voldac. Policiais estão tentando chegar até os suspeitos.