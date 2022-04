A Prefeitura de Volta Redonda informa que quitou a dívida deixada pelo governo anterior em relação à aquisição dos ônibus elétricos do Tarifa Zero, e a empresa que vendeu os veículos já iniciou a manutenção nesta quarta-feira (20). A previsão é que até a próxima segunda-feira (25), ao menos um dos veículos volte a operar.

Se for necessário, um plano emergencial será colocado em prática com ônibus extras fretados para fazer as linhas do projeto Tarifa Zero a partir da segunda-feira, sem cobrança de passagem, até que a manutenção seja concluída e os veículos elétricos retornem às ruas.

A prefeitura reafirma que não há risco de o projeto ser encerrado e que um novo contrato de manutenção só pôde ser firmado junto à empresa, após a quitação do débito deixado pela gestão passada, o que prejudicou a manutenção dos veículos.