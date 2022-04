PRF flagra jovens com maconha em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) por volta das 19h30min, de terça-feira, quando observaram um veículo estacionado na altura do km 3, da BR-485 (Estrada do Parque Nacional de Itatiaia), em Itatiaia.

Os agentes foram até o veículo, mas ninguém foi encontrado. Porém, nas proximidades do rio que margeia a rodovia os agentes encontraram dois jovens, de 25 e 24 anos, em atitude suspeita. Eles mostraram certo nervosismo com a abordagem.

No local onde os dois estavam foram encontrados acessórios para consumo de maconha (papel seda e triturador). Eles disseram aos policiais que não usavam drogas. Em revista pessoal foi encontrada a chave do veículo Gol, com o jovem de 24 anos.

Em revista no veículo os agentes encontraram uma pequena quantidade de maconha para consumo. O jovem dono do carro assumiu ser o dono da droga.

Foi lavrado um TCO em desfavor do jovem, de 24 anos, por posse de droga para consumo próprio. As drogas foram apreendidas e os jovens foram liberados em seguida.