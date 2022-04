Policiais militares foram averiguar uma denúncia na noite de quinta-feira, sobre suspeitos que estariam armados e praticando o tráfico de drogas na altura da Rua Liberdade, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Quando os agentes chegaram ao local, os suspeitos atiraram em direção aos policiais e pularam dentro do Rio Paraíba do Sul.

Houve troca de tiros. Os suspeitos deixaram para trás uma pistola 9 mm com munições, 119 cápsulas de cocaína, 16 pacotes de drogas sintéticas e duas porções de maconha e um celular. Ninguém foi preso. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.