Foragido é preso em ação conjunta em Barra do Piraí

Policiais civis e militares prenderam na tarde desta segunda-feira (25), em Barra do Piraí, um foragido do sistema prisional. Beneficiado com o indulto de Natal, no final do ano passado, ele não retornou para a prisão no prazo determinado.

De acordo com o delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, o recapturado – encontrado no bairro Vale do Ipiranga – tem duas condenações por tráfico de drogas. Ele foi preso pela primeira vez em 2016.

“Agora ele vai retornar ao sistema prisional e cumprir os nove anos que deve à Justiça”, afirmou o delegado. (Foto: Polícia Civil)