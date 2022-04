Policiais militares apreenderam na manhã de quarta-feira, por volta das 9h30min, com 1.587,00, com um jovem, de 19 anos, na RJ-145, estrada que liga Valença ao bairro Chacrinha, em Barra do Piraí.

O dinheiro seria proveniente do tráfico de drogas e seria entregue a um homem suspeito em Barra do Piraí. Levado para a delegacia de Polícia, de Valença, o suspeito foi ouvido e liberado, mas o dinheiro ficou retido. (Polícia Militar)