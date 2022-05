Uma colisão traseira deixou o condutor de uma caminhonete, Chevrolet S-10 (preta), Nilson Duarte Costa, preso às ferragens, na tarde de terça-feira, dia 3, na Rodovia SP-64 (Rodovia Álvaro Brasil), nas proximidades da empresa Água Attiva, em Bananal.

Segundo informações do local, o acidente ocorreu no sentido Bananal. A caminhonete bateu na lateral do caminhão, carregado com galões de água mineral, que havia entrado na pista.

O motorista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Unidade Mista de Bananal (UMB). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de São Paulo foi acionada e esteve no local confeccionando o registro da ocorrência.