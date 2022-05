Policiais civis e policiais do 10ª BPM (Serviço Reservado da P2) prenderam na quarta-feira, uma mulher, de 50 anos, com 1,5 mil entorpecentes, no bairro Caieiras, em Barra do Piraí

Segundo os agentes, denúncias foram feitas sobre o tráfico de drogas na localidade. Uma operação foi montada e os agentes obtiveram sucesso apreendendo parte das drogas com a mulher e outra dentro da residência.

O delegado da Delegacia de Polícia, Dr. Rodolfo Atala, determinou a prisão da suspeita. A mulher será posteriormente encaminhada para o Sistema Prisional para audiência de custódia

No total foram apreendidos 160 tiras de maconha, 111 pedras de crack e 1.256 tubos de cocaína.