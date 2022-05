PRF prende casal com quase 14 quilos de cocaína, em ônibus na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um ônibus da linha São Paulo x Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, por volta das 23h30min, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização no interior do veículo foi observado que um casal de passageiro apresentava nervosismo com a presença dos agentes. Ao ser realizada revista na bagagem foram encontrados escondidos em um fundo falso da bolsa 14 tabletes de cocaína (aproximadamente 14 kg).

O homem alegou aos agentes que pegou a bolsa com a droga no Terminal Rodoviário do Tietê (SP) e entregaria para um desconhecido na Rodoviária Novo Rio, recebendo uma quantia em dinheiro para fazer este transporte.

O casal recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para 94ª DP de Piraí para os devidos registros e procedimentos.